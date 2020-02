Camille et Julie Berthollet : "Reniflées" par des profs de musique classique

Considérées comme deux grandes artistes, les soeurs Camille (candidate de l'émission Prodiges) et Julie Berthollet ont fait de lourdes révélations sur le milieu de la musique classique dans une interview au magazine Loopsider. Originaires d'Annecy, Camille (violoncelliste) et Julie (violoniste) ont admis qu'elles avaient pu être témoins et même victimes de harcèlement sexuel durant leur parcours. Julie raconte : "Une des raisons pour lesquelles on parle maintenant, c'est parce qu'on a eu une expérience de plus et probablement de trop avec un chef d'orchestre qui s'est permis d'avoir des gestes totalement déplacés. Passer la main sur nous ou renifler dans notre cou on nous disant 'ah je savais pas que les rousses avaient cette odeur'." Elle dévoile également que certains professeurs étaient connus pour avoir des gestes déplacés ou des attitudes douteuses. "Certains professeurs, par exemple, on savait qu'on devait faire attention et pas aller en cours toute seule. On connaît aussi des filles qui ont travaillé avec les mêmes profs que nous, qui étaient mineures, et qui ont dû coucher avec le prof", explique Julie.

De son côté, Camille raconte : "C'est un milieu ou il y a beaucoup de choses comme ça. On se le dit un peu dans le milieu, mais c'est encore assez tabou ! Il y a des jeunes filles qui ont peur de dire les choses par souci de freiner leur carrière. Quand on est adolescent et qu'on veut réaliser son rêve, c'est difficile ! On a eu de la chance d'avoir des parents présents."

Julie se souvient d'un épisode particulièrement traumatisant pendant un de ses cours : "Je me souviens, quand j'avais 14-15 ans, j'avais reçu des remarques sur la taille de ma poitrine sur l'une de mes vidéos, alors que le mec devait avoir peut-être 60 ans ! J'ai trouvé ça juste écoeurant !" Après les révélations de Julie et Camille, les langues d'autres artistes de la musique classique vont peut-être se délier...