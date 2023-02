Marie-Claude Pietragalla : Rares photos de sa fille Lola, une sublime brune au style très rock

Un couple qui se ressemble

Un entretien dans lequel elle révélait également avoir déménagé de Paris, en partie pour le bien de sa fille. Cette dernière qui, pour rappel, a pour papa le danseur Julien Derouault, avec qui Marie-Claude Pietragalla vit une histoire passionnée depuis plusieurs années. Un chorégraphe bien plus jeune que sa dulcinée, puisqu'il n'a que 44 ans. Mais cet écart d'âge n'a jamais été un obstacle pour eux. Lors d'une précédente interview accordée à Version Femina, elle s'exprimait sur son couple et notamment sur leur complémentarité.

"On est chacun une partie de l'autre, mais on garde notre personnalité. On est un couple qui se ressemble, qui ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Il y a ce double regard sur la création, à la fois féminin et masculin, drôle ou dramatique... Nous sommes très fusionnels", avait-elle raconté pour le magazine. Un couple soudé et inséparable, de quoi rendre certainement très fière leur fille Lola.