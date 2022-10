Marie-Claude Pietragalla en couple avec son beau Julien, 15 ans de moins : une évidence malgré la différence d'âge

Il danse la vie ensemble depuis si longtemps qu'on ne peut les imaginer séparés l'un de l'autre. Et ça tombe bien, Marie-Claude Pietragalla et son compagnon Julien Derouault n'ont pas du tout l'intention de prendre des chemins différents. Actuellement, la chorégraphe éblouit le public du théâtre de la Madeleine dans Pietragalla : La femme qui danse, un spectacle qu'elle a mis en scène avec son cher et tendre. Et pour cause, comme vous le savez sans doute, Monsieur évolue dans le même cercle professionnel. Elle est également à retrouver ce soir dans Mongeville sur C8.

On ne l'a peut-être pas vu sur le parquer de l'émission Danse avec les stars, mais Julien Derouault n'en reste pas moins un artiste d'exception. Il avait même reçu la bénédiction de Roland Petit, en 1996, alors qu'il auditionnait pour entrer dans l'Ecole nationale supérieure de danse. Cette passion qui le brûle au quotidien lui aura permis de construire une carrière, mais aussi de rencontrer l'amour. Trois ans après avoir intégré cet établissement de prestige, il a rencontré Marie-Claude Pietragalla pour ne plus jamais la quitter. Fou d'amour, ils ont même eu une fille, Lola, née en 2004, baptisée ainsi en l'honneur du premier baller monté par les tourtereaux.

La différence d'âge n'a jamais été un obstacle pour les deux danseurs. Marie-Claude Pietragalla, dite "Pietra", a aujourd'hui 59 ans quand Julien Derouault, lui, a 43 ans. "Julien m'a assagie. Comme il a un tempérament de feu, on ne peut que s'assagir à son contact, expliquait-elle au magazine Gala en 2014. Julien peut être très rassurant, fou d'énergie et poète à la fois, autant de qualités qui m'apaisent, me poussent à me questionner sur la vie et la création. On se connaît tellement bien qu'il m'est difficile d'en parler plus...". "On est chacun une partie de l'autre, mais on garde notre personnalité, ajoutait-elle auprès de Version Femina. On est un couple qui se ressemble, qui ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Il y a ce double regard sur la création, à la fois féminin et masculin, drôle ou dramatique... Nous sommes très fusionnels."