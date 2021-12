"J'ai limite plus connu mes nounous..." : Lola, la fille de Marie-Claude Pietragalla, sans filtre

Pas facile d'être la "fille de". Lola, née des amours des danseurs et chorégraphes Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault en a souffert, et en souffre encore aujourd'hui. La jeune brunette de 17 ans partage ainsi sur les réseaux sociaux une partie de son quotidien. Sur TikTok, elle répond alors à ceux qui lui indiquent qu'elle a "de la chance" d'être la fille de l'ex-jurée de Danse avec les stars (TF1).

Pas de langue de bois pour Lola. Elle se livre sans filtre sur son quotidien d'enfant de star. Et pour elle, avoir comme mère l'une des plus célèbres danseuses françaises, étoile du ballet de l'Opéra national de Paris de 1990 à 1998, ce n'est pas que du bonheur. Ainsi, elle cite les quelques inconvénients sur TikTok : "Être tout le temps comparée, associée à elle, avoir l'espoir que je fasse le même métier qu'elle, limite avoir plus connu mes nounous que ma mère, se méfier en permanence des gens 'trop gentils', être traitée de riche, arrogante, penser que je suis aussi talentueuse qu'elle, se faire s*cer par certains profs." Ce qui en ressort, c'est que la jeune Lola a souffert de l'absence de sa mère, souvent prise par son travail.