Marie-Claude Pietragalla : Une mort traumatisante survenue quand elle était enceinte de sa fille

Sur les devants de la scène, comme en coulisses, Marie-Claude Pietragalla enchante. Elle est actuellement à l'affiche de La femme qui danse, spectacle dans lequel elle bouge et se dévoile, mais a également chorégraphié et mis en scène La leçon, dans lequel son époux Julien Derouault interprète un professeur rocambolesque, entouré de ses quelques élèves. Une chance : les deux performances se jouent actuellement au théâtre de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris.

Dans ma vie personnelle, j'ai connu des situations douloureuses

Dans La femme qui danse, Marie-Claude Pietragalla accorde un moment suspendu dans le temps, hommage truffé de grâce, à son acolyte Patrick Dupond, décédé le 5 mars 2021 d'une maladie foudroyante, à l'orée de ses 62 ans. Cette perte, aussi rude soit-elle, n'est pas la seule qui a miné le moral de la danseuse. "Dans ma vie personnelle, j'ai connu des situations douloureuses, comme la perte de mon père lorsque j'étais enceinte de ma fille, rappelle-t-elle dans les pages du magazine Gala. Elles m'ont marquée et attristée. J'ai aussi vécu des moments magnifiques, pleins de beauté et de lumière, comme la rencontre avec mon mari Julien Derouault, la naissance de ma fille Lola il y a dix-huit ans, ou la création de ma compagnie en 2005, Le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault."

Nous avons réussi à trouver notre équilibre

Il est son partenaire à la vie comme à la scène. Marie-Claude Pietragalla est en couple depuis bien longtemps avec Julien Derouault et les 15 ans qui les séparent n'ont jamais été un frein à cet amour. "Avec Julien, nous travaillons toujours ensemble, explique-t-elle. Nous avons réussi à trouver notre équilibre ainsi. Nous n'avons parfois même plus besoin de nous parler pour nous comprendre. La création en solitaire ne m'intéresse pas. J'aime le rapport à l'autre et le fait de pouvoir partager mes idées et les confronter à celle d'un autre. Notre vision et nos univers sont très similaires, cela aide aussi. Sur l'aspect physique et psychologique, il est important également de pouvoir compter sur quelqu'un d'autre. Cela permet de trouver une forme d'équilibre."

Retrouvez l'interview intégrale de Marie-Claude Pietragalla dans le magazine Gala, n°1537, du 24 novembre 2022.