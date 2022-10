"Si je le croise dans la rue..." : Grosse embrouille dans Danse avec les stars, un juge balance !

Depuis le coup d'envoi de la douzième saison de Danse avec les stars sur TF1, cinq couples ont déjà été éliminés. David Douillet et Katrina Patchett, Théo Fernandez et Alizée Bois, Clémence Castel et Candice Pascal, Eva et Jordan Mouillerac ainsi qu'Amandine Petit et Anthony Colette ne sont ainsi plus en compétition. Et certains vivent plutôt mal la situation... au point de vouloir s'en prendre au jury et plus précisément à Chris Marques, membre le plus sévère !

Ce mercredi 12 octobre 2022, au micro de Guillaume Genton dans la matinale de Virgin Radio, le Morning sans filtre, le danseur et chorégraphe de 44 ans se livre. Chris Marques est interrogé à propos de stars de DALS avec qui il a déjà eu des embrouilles. "Mais ça arrive toutes les semaines", s'amuse-t-il alors. Et de répondre plus sérieusement, mais toujours avec une pointe d'humour : "Je respecte David Douillet, mais je sais que si je le croise dans la rue il peut me casser en deux. Il n'était pas content de partir." Rappelons que l'ancien judoka et ministre a été éliminé en premier cette saison...