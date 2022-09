Danse avec les stars : un troisième couple quitte l'aventure, la compétition était trop rude pour ce duo

C'est une fois de plus une soirée exceptionnelle qui a été proposée par TF1 ce vendredi 23 septembre. Une émission inédite de Danse avec les stars 2022 a été diffusée. Lors du lancement, six couples ont été dévoilés et c'est David Douillet et sa partenaire Katrina Patchett (qui signait son grand retour cette saison) qui ont été éliminés de l'aventure. Puis à la fin du prime, durant lequel les six derniers binômes ont foulé le parquet, c'est Théo Fernandez et Alizée Bois qui ont quitté la compétition. Ils sont donc désormais dix à espérer remporter le trophée tant convoité et pour la première fois, ils sont tous réunis en direct.

C'est une soirée quelque peu angoissante qui attendait Billy Crawford, Florent Peyre, Stéphane Legar, Thomas Da Costa, Clémence Castel, Léa Elui, Amandine Petit, Eva, Anggun et Clara Lazzari. La compétition a en effet pris un nouveau tournant avec une épreuve redoutable, celle des duels. Un duo en a affronté un autre et seul le vainqueur a eu la chance d'être qualifié pour la suite de la compétition. Les autres allaient directement en face à face.

Voici les couples qui se sont affrontés

Léa Elui et Christophe Licata affrontaient Thomas Da Costa et Elsa Bois. Après une rumba pour le premier duo et une valse pour le second, c'est finalement Léa Elui et Christophe Licata qui sont allés en face à face. Thomas Da Costa a réussi à convaincre les juges.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy affrontaient Amandine Petit et Anthony Colette. Après un jive pour le premier duo et une samba pour le second, c'est finalement Amandine Petit et Anthony Colette qui sont allés en face à face. La précocité de Carla Lazzari a impressionné le jury.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué affrontaient Billy Crawford et Fauve Hautot. Les deux couples ont performé sur une danse contemporaine. Et c'est finalement Stéphane Legar et Calisson Goasdoué qui sont allés en face à face. Billy Crawford a séduit Chris Marques et sa bande grâce à sa sensibilité.

Florent Peyre et Inès Vandamme affrontaient Anggun et Adrien Caby. Après un tango argentin pour le premier duo et un american smooth pour le second, c'est finalement Anggun et Adrien Caby qui sont allés en face à face. Le charisme et la prestance de Florent Peyre ont convaincu les jurés.

Clémence Castel et Candice Pascal affrontaient Eva et Jordan Mouillerac. Ils se sont départagés sur un tango argentin. Et c'est finalement Clémence Castel et Candice Pascal qui sont allées en face à face. Eva a bluffé le jury de par sa progression depuis sa dernière prestation.

Face à face et élimination

Si Billy Crawford et Fauve Hautot ont brillé sur le parquet cette semaine, Léa Elui et Christophe Licata, Amandine Petit et Anthony Colette, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, Anggun et Adrien Caby ainsi que Clémence Castel et Candice Pascal ont moins convaincu les jurés Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot. Ils se sont ainsi retrouvés en face à face. Les duos ont dansé chacun leur tour sur le même titre et c'est le public présent dans la salle qui ne pouvait n'en sauver qu'un en votant. Au final, ce sont Clémence Castel et Candice Pascal qui ont été éliminées de la compétition cette semaine. Une véritable déception pour le premier duo 100% féminin depuis la création de l'émission. À la semaine prochaine pour la suite de l'émission !