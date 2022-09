Danse avec les stars : découvrez le deuxième couple éliminé de cette saison !

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveau numéro de Danse avec les stars. Après un lancement haut en couleur marqué par l'élimination de David Douillet et sa partenaire Katrina Patchett, les six dernières personnalités au casting se sont lancées à leur tour sur le parquet ce vendredi 16 septembre 2022. L'occasion alors d'enfin découvrir avec qui elles allaient danser pendant toute l'aventure.

Comme les autres avant eux, les binômes ont été confrontés aux nouvelles règles de la saison, dont le pouvoir de taille accordé à Chris Marques uniquement. Malheureusement, ce dernier était absent du prime en raison de la Covid. Il s'est alors fait remplacer au pied levé par Jean-Marc Généreux (ex-juré emblématique de l'émission), lequel a récupéré son pouvoir d'envoyer un couple en face-à-face sans qu'il ne puisse se rattraper lors de la deuxième manche. Mais il n'a pas utilisé ce bonus.

En outre, Jean-Marc Généreux et ses camarades François Alu, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot ont disposé d'un buzzer coup de coeur. S'ils se décidaient à appuyer dessus à l'unanimité, le couple intéressé était directement qualifié pour la prochaine émission. Et c'est ce qui s'est passé puisque Carla Lazzari et Pierre Mauduy, deux novices dans l'émission, ont été sauvés par les jurés, tout comme Stéphane Legar et Calisson Goasdoue.

FACE À FACE ET ÉLIMINATION

A l'issue de toutes les prestations, ce sont Clémence Castel et Candice Pascal ainsi que Florent Peyre et Ines Vandamme qui se sont retrouvés à affronter Théo Fernandez et Alizée Bois en face-à-face. Les duos ont dansé chacun leur tour sur le même titre et c'est le public présent dans la salle qui ne pouvait n'en sauver qu'un en votant. Au final, c'est Florent Peyre et Ines Vandamme ainsi que Clémence Castel et Candice Pascal qui restent dans l'aventure. Théo Fernandez et Alizée Bois sont éliminés.

Les dix stars encore en course poursuivront ensuite l'aventure en direct dès la semaine prochaine avec de nouvelles éliminations attendues.