Danse avec les stars : Les six derniers couples de la saison dévoilés

C'est reparti pour un tour ! Une semaine après le lancement de la nouvelle saison de Danse avec les stars sur TF1, le deuxième numéro tout aussi attendu a été diffusé. Avant de savoir quel binôme va quitter l'aventure, les téléspectateurs et le public ont d'abord pu découvrir la composition des derniers couples en lice. Car en effet, six personnalités n'avaient pas encore eu la chance de fouler le parquet avec leur partenaire, à savoir - Florent Peyre, Stéphane Legar, Theo Fernandez, Carla Lazzari, Léa Elui et Clémence Castel.

Ils seront guidés par les danseurs professionnels désormais bien connus du programme mais aussi par les nouvelles recrues ! Car si Denitsa Ikonomova, Christian Millette ou Maxime Dereymez n'ont pas été reconduits cette année, c'est au profit d'Alizée Blois, la petite soeur d'Elsa, Calisson Goasdoue et Pierre Mauduy. Les réputés Christophe Licata, Inès Vandamme et Candice Pascal ont quant à eux fait leur retour.

LES COUPLES DE DALS 2022 SONT :

- Anggun et Adrien Caby

-Amandine Petit et Anthony Colette

- David Douillet et Katrina Patchett (éliminés dès le premier prime)

- Thomas da Costa et Elsa Bois

- Billy Crawford et Fauve Hautot

- Eva et Jordan Mouillerac

- Florent Peyre et Ines Vandamme

- Léa Elui et Christophe Licata

- Théo Fernandez et Alizée Bois

- Carla Lazzari et Pierre Mauduy

À noter que la grande gagnante de Koh-Lanta qui a fait son coming-out en 2021 en présentant sa compagne Marie va en effet danser avec une femme tout au long de son aventure. "La production m'a laissé le libre choix de danser avec un homme ou une femme. J'ai dû me poser les bonnes questions et j'ai eu une tendance à vouloir danser avec une femme", avait expliqué Clémence Castel à nos confrères de Télé Loisirs. Avant elle, Bilal Hassani avait marqué l'histoire en dansant avec un homme, à savoir Jordan Mouillerac.

Rappelons que la semaine passée, c'est David Douillet et sa partenaire Katrina Patchett qui ont été éliminés les premiers. Quant aux autres, Anggun et Adrien Caby, Amandine Petit et Anthony Colette, Thomas da Costa et Elsa Bois, Billy Crawford et Fauve Hautot et Eva et Jordan Mouillerac font toujours parti de l'aventure. On les retrouvera la semaine prochaine pour la suite de la compétition avec les cinq couples qualifiés de ce vendredi soir.