Danse avec les stars : Alizée Bois plus connue que sa soeur Elsa, elle a déjà gagné une émission !

Danse avec les stars fait son grand retour sur nos écrans, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Place à un nouveau jury – composé de Chris Marques, François Alu, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot –, mais aussi de nouveaux danseurs. Ils sont trois à rejoindre l'équipe : le charmant Pierre Mauduy, la belle Calisson Goasdoue et Alizée Bois qui n'est autre que la soeur d'Elsa, professionnelle qui a été la partenaire de Michou l'an passé avant de devenir sa compagne. Mais la belle était connue bien avant que sa soeur ne fasse chavirer le coeur du youtubeur !

Alizée Bois a déjà participé à une émission et dansé devant les caméras d'une grande chaine. En effet, elle s'est illustrée lors de la cinquième saison d'Incroyable talent en 2010, dont elle est d'ailleurs ressortie grande gagnante ! La jeune femme était à l'époque âgée de 8 ans et avait, avec son partenaire de danse Axel, fait sensation auprès des membres du jury Gilbert Rozon, Sophie Edelstein et Dave. Sélectionné pour aller en demi-finale, le duo a su conquérir le public et a fini premier sur le podium, empochant alors le joli chèque de 100 000 euros promis au vainqueur. "En fait, l'argent va être à la banque jusqu'à nos 18 ans. Donc on ne peut pas s'en servir pour l'instant... mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter la danse", avait expliqué à l'époque le jeune Axel auprès de nos confrères de Puremédias.

Cette jolie somme a depuis été débloquée. En effet, aujourd'hui, Alizée Bois a bien grandi et a célébré son 20e anniversaire en mai dernier. Cela fait donc deux ans qu'elle est majeure. Et si elle est désormais une superbe jeune femme au sourire ravageur, Alizée Bois vibre toujours pour cette même passion, la danse. Elle a poursuivi ses études à l'école de danse Ribas, à Lyon et intègre désormais l'équipe des danseurs de DALS. Il faut dire qu'elle et sa soeur connaissent déjà un peu puisqu'elles ont été formées par Grégoire Lyonnet, danseur emblématique du show !