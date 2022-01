"Je suis tombé amoureux" : Michou et Elsa Bois bien en couple, officialisation avec un bisou !

Il faut dire que Michou et Elsa Bois ont pris leur mal en patience avant de confirmer avoir craqué l'un pour l'autre dans les coulisses de Danse avec les stars il y a quelques mois. Si le youtubeur ne cachait pas passer beaucoup de temps avec la jeune femme, il se refusait toujours à définir leur relation. Malgré tout, des indices ne trompaient pas. Il y a encore quelques jours, Michou apparaissait par exemple avec un suçon sur le cou, ce qui a contribué à alimenter les rumeurs les disant ensemble. Encore avant, les deux candidats de la Une ont laissé savoir qu'ils multipliaient les "dates" au cinéma ou chez l'un et l'autre comme devant la finale de Koh-Lanta.

L'annonce de la rupture entre Elsa Bois et son petit ami pendant la saison de Danse avec les stars avait également donné de l'espoir aux fans qui voulaient les voir amoureux. De la même manière que le bisou qu'ils auraient échangé à la fin d'une danse pendant la compétition. Un bisou confirmé par Chris Marques avant qu'il ne tente de se rattraper. Là encore, Michou et surtout Elsa Bois jouaient la carte de la réserve. "On s'entend vraiment très bien. On verra ce qui se passe dans l'avenir, mais on s'entend vraiment très bien", confiait-elle par exemple dans le podcast Fil Rouge.

Malgré leurs tentatives d'entretenir le flou, les internautes avaient vu juste. Il n'y a plus qu'à leur souhaiter beaucoup de bonheur.