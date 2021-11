Michou et Elsa Bois, un bisou en off dans Danse avec les stars ? Chris Marques vend la mèche mais...

Danse avec les stars, c'est terminé ! Vendredi 26 novembre 2021, TF1 diffusait la grande finale de cette onzième saison. C'est Tayc et sa partenaire Fauve Hautot qui sont ressortis grands gagnants ! Un joli sacre face à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ainsi que Michou et Elsa Bois. Troisième position pour le jeune youtubeur qui repart toutefois avec bien mieux que le trophée : un baiser de sa danseuse !

Après une première bise le 19 novembre 2021 sur le parquet, le bisou tant attendu n'a pas été diffusé à l'antenne de la Une, mais Chris Marques a vendu la mèche ! La finale de DALS était enregistrée en direct et les micros des juges sont restés ouverts tout le long du show. Ainsi, juste avant la première danse de Michou et Elsa Bois – un Freestyle au son de Grand Bain, un titre de Ninho – il révèle qu'il y a bien eu bisou entre eux ! "Marie dit qu'il y a eu bisou. Elle dit qu'elle les a dans les rushes mais qu'ils n'ont pas voulu les montrer", annonce-t-il, croyant n'être entendu que par François Alu, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier, ses camarades jurés. "J'ai gagné 100 balles !", ajoute Chris Marques, certainement en référence à un pari.

Bisou entre Michou et Elsa Bois ? Chris Marques fait machine arrière...

Il n'en fallait pas plus pour affoler les téléspectateurs ! Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir entendu les quelques mots de Chris Marques, assurant alors qu'il venait d'officialiser le couple formé par Michou et Elsa Bois ! Mais au lendemain du prime, voilà que le youtubeur s'explique. "Il n'y a pas eu de bisou encore, lance-t-il lors d'un live. Chris Marques a dit ça pour faire genre qu'il a gagné son pari. C'est ça l'histoire."

Une version peu convaincante pour les internautes, mais confirmée par le juré. "C'était une bêtise. Ça fait onze prime qu'on est à l'antenne, à ce moment-là je pensais qu'on était complètement en off, indique-t-il. J'étais juste en train de déconner avec François et Denitsa. Depuis le début de la saison, je déconne et je leur dis que Michou, petit beau gosse, et Elsa : à mon avis, ça va marcher cette histoire." Plus encore, Chris Marques évoque ce pari qu'il voulait à tout prix gagner. "C'est un mensonge, il n'y a pas de rush", avoue-t-il finalement. En commentaires sur ce live Instagram, les internautes sont là aussi sceptiques quant à ces explications...