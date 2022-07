Michou hospitalisé à Ibiza : il donne des nouvelles rassurantes à ses abonnés

L'été a mal commencé pour Michou. En effet, alors qu'il profitait pleinement de ses vacances à Ibiza en Espagne avec ses amis, le jeune Youtubeur de 20 ans a observé un détail surprenant sur sa jambe qu'il a filmé pour ses 4 millions d'abonnés sur Instagram. "Les gars, par contre, j'ai un truc sur la jambe. C'est quoi ça ? Ne me dis pas que c'est une tique !", avait-il commenté avant de reconnaître sur une photo où il apparaît abattu : "C'est vraiment une tique les gars. J'dois aller en pharmacie pour bien l'enlever sinon ça peut être grave."

Finalement, ce n'est pas à la pharmacie que Michou est allé se soigner mais carrément à l'hôpital ! Sur Instagram, le petit-ami d'Elsa Bois était le premier surpris : "Fréro, à la base, j'ai juste une tique, je me retrouve à l'hôpital", a déploré Michou. Voilà qui plombe un peu plus les vacances d'été du jeune homme de 20 ans.

Michou va beaucoup mieux

Heureusement, plus de peur que de mal pour Michou qui a rassuré ses abonnés en publiant une story Instagram dans laquelle il montre son pansement sur sa jambe gauche. "Au fait, c'est bon les gars, je suis bien rentré sain et sauf. La tique est partie ! Ça y est gros, je suis sauvé ! Je me sens mieux", a-t-il exprimé visiblement soulagé.

Si Michou profite à fond de ses vacances d'été à Ibiza, sa compagne Elsa Bois, quant à elle, est en tournée d'été pour le show événement Alors On Danse ? Summer proposé par son camarade de Danse avec les stars, Chris Marques. À l'occasion du spectacle qui s'est tenu à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) mardi 12 juillet, la jeune femme qui a publié des images des répétitions dans sa story Instagram où on aperçoit une autre danseuse de DALS, Inès Vandamme.

Un autre spectacle se tiendra à Pornic (Loire-Atlantique) ce samedi 16 juillet et un autre a lieu le samedi 23 juillet (le lendemain de l'anniversaire d'Elsa Bois) dans la magnifique ville de Deauville en Normandie. Michou, qui aura sans doute digéré l'épisode de la tique, viendra probablement admirer sa belle !