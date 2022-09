Danse avec les stars : Michou jaloux du nouveau partenaire de sa copine Elsa Bois ? Les internautes déchaînés

C'était le grand retour de Danse avec les stars ce vendredi 9 septembre sur TF1. De quoi ravir les téléspectateurs, qui attendaient avec impatience le lancement de cette 12e saison. Alors que la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et l'influenceur Bilal Hassani faisaient leur entrée dans le programme en tant que jurés aux côtés de Chris Marques et François Alu, et qu'une nouvelle règle (le buzzer rouge) faisait également son apparition, la vraie attraction de ce premier prime, comme chaque année, était évidemment la révélation par Camille Combal des nouveaux couples.



Anggun et Adrien Caby, Amandine Petit et Anthony Colette, David Douillet et Katrina Patchett (malheureusement éliminés dès la première soirée), Billy Crawford et Fauve Hautot ainsi qu'Eva et Jordan Mouillerac étaient présentés comme les premiers nouveaux duos de cette saison, sans oublier celui formé par Thomas Da Costa et Elsa Bois. Cette dernière a d'ailleurs provoqué la jalousie de son amoureux Michou, avec qui elle avait atteint la finale de la saison passée, qui est venu, à la surprise générale, demander des explications sur scène à Camille Combal sur son remplacement par, il faut le dire, l'un des beaux gosses de cette édition.

Une séquence qui n'a pas échappé aux internautes, notamment aux Twittos, qui se sont donnés un malin plaisir à se moquer de la réaction du YouTubeur en découvrant le nouveau partenaire de sa chérie.