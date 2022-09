Danse avec les stars : découvrez le premier couple éliminé de la saison !

Vendredi 9 septembre, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Un premier numéro pré-enregistré dans la semaine qui a dévoilé les premiers binômes.

Tous ont été confrontés aux nouvelles règles de la saison, dont le pouvoir de taille accordé à Chris Marques uniquement. Le membre du jury historique avait en effet la possibilité d'envoyer un couple en face-à-face sans qu'il ne puisse se rattraper lors de la deuxième manche. Et c'est le duo David Douillet - Katrina Patchett qui en a fait les frais... En outre, Chris Marques et ses camarades François Alu, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot ont disposé d'un buzzer coup de coeur. S'ils se décidaient à appuyer dessus à l'unanimité, le couple intéressé était directement qualifié pour la prochaine émission. Et c'est ce qui s'est passé puisque Billy Crawford et Fauve Hautot ont été sauvés par les jurés.

FACE À FACE ET ÉLIMINATION

Un par un les couples se sont rendus sur la piste de danse et tous ont fait le show. Certains mieux que d'autres certes, mais ils ont tous donné le meilleur d'eux-même. Rumba, valse, jive... n'auront bientôt plus de secret pour eux. Mais il est l'heure après ces premières danses et le défi imposé - qui était une chorégraphie inspirée des réseaux sociaux - de savoir qui s'est démarqué.

David Douillet - Katrina Patchett ont donc affronté Anggun et Adrien Caby ainsi qu'Eva et Jordan Mouillerac en face à face. Les duos ont dansé chacun leur tour sur le même titre et c'est le public présent dans la salle qui pouvait n'en sauver qu'un en votant pour leur prestation favorite. Au final, c'est Eva et Jordan Mouillerac ainsi qu'Anggun qui restent dans l'aventure, tandis que David Douillet et Katrina Patchett sont éliminés. Ces deux derniers étaient évidemment très déçus en découvrant cette décision du jury...

La semaine prochaine, les six autres personnalités en lice - Florent Peyre, Stéphane Legar, Theo Fernandez, Carla Lazzari, Léa Elui et Clémence Caste - se retrouveront à leur tour sur le parquet. Une émission qui sera là encore pré-enregistrée et qui se terminera par une nouvelle élimination. Les dix stars encore en course poursuivront ensuite l'aventure en direct, dès la troisième émission.

Rendez-vous à la semaine prochaine !