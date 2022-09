Marie-Agnès Gillot (Danse avec les stars) victime d'un traumatisme : ses tristes confidences sur sa famille

Il y a du nouveau pour cette nouvelle saison de l'émission phare de TF1 : Danse avec les stars. Cette année, l'ancienne étoile du ballet de l'Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot intègre le jury de l'émission. "Ce n'est pas un secret, la production de l'émission me courait après depuis longtemps (...) Et puis je voulais surtout faire plaisir à ma mère, qui est décédée l'an dernier. Elle aimait cette émission et regrettait que je n'y participe pas. Lors des primes, je penserai évidemment à elle", a-t-elle confié au magazine Paris Match afin d'expliquer son apparition dans le casting.

Un entretien dans lequel elle s'est mise à nue, notamment sur l'un des faits marquants de sa vie et de son enfance : l'abandon par son père à ses 4 ans. Un moment douloureux qu'elle raconte également dans son autobiographie intitulée Sortir du cadre qui sera disponible dès le 15 septembre prochain.

"Un traumatisme"

"J'ai écrit ce livre pendant le confinement, alors il est peut-être une forme d'exutoire. J'avais besoin de me remémorer mes trente-trois années à l'Opéra de Paris, mais aussi mon enfance. L'abandon par mon père m'a amenée à suivre une psychothérapie dès mes 19 ans. Sans cela, je ne sais pas ce que je serais devenue. J'ai encore cette image de moi, dans les jambes de ma mère, et mon père lui hurlant dessus... Un traumatisme", a-t-elle confié avec beaucoup de sincérité.

Après cet événement malheureux, elle a décidé d'adopter le nom de famille du nouveau compagnon de sa mère : Jean-Paul Gillot. "C'est lui, mon beau-père, qui m'a élevée. Il était cuisinier dans mon école. J'étais fan de lui. Chaque midi, il passait de table en table pour demander aux enfants s'ils avaient aimé le déjeuner. Un jour, je lui ai demandé s'il ne voulait pas rencontrer ma mère. Il a accepté, je l'ai ramené chez moi et ça a fonctionné. J'ai joué les Cupidon", s'est-elle souvenue.

Désormais, une nouvelle aventure se dresse devant elle avec Danse avec les stars, dont la première émission de cette douzième saison est prévue pour vendredi prochain.