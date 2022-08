Danse avec les stars 2022 : Le casting complet, la date de diffusion, les danseurs écartés... les dernières infos

Le casting complet de Danse avec les stars saison 2022 a été officialisé et la date de retour du programme présenté par Camille Combal sur TF1 est également connue. Le 9 septembre, 12 personnalités vont se déhancher sur le célèbre parquet. Voici toutes les infos à savoir.

Un casting très diversifié

Pour cette nouvelle édition, TF1 a invité une star internationale : Billy Crawford. Le chanteur de Trackin' et ex-compagnon de Lorie Pester fera face à d'autres concurrents masculins, certains avec un haut niveau en sport. C'est le cas de de l'ancien judoka (et ex-ministre) David Douillet. Florent Peyre, humoriste bien connu de la chaîne, sera aussi de la partie tout comme "Coin-Coin" de la saga Les Tuche, Theo Fernandez. Les fans du programme Ici tout commence auront aussi le plaisir de retrouver Thomas da Costa, alias Axel Teyssier. Enfin, le chanteur et star de TikTok Stéphane Lega complète le casting masculin.

Du côté des candidates féminines, les téléspectateurs retrouveront Anggun (récemment écartée de Mask Singer, qui sera de retour le 23 août), Clémence Castel (star de Koh-Lanta et nouvelle recrue de Fort Boyard), Amandine Petit, sublime Miss France 2021. La chanteuse Eva (anciennement Eva Queen, soeur de Jazz) et sa consoeur Carla Lazzari, représentante française à l'Eurovision Junior 2019, seront aussi présentes. Il y aura aussi l'influenceuse Léa Elui (11,4 millions d'abonnés sur Instagram).

Un nouveau jury et des départs du côté des danseurs

La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani, finaliste de la saison précédente, sont les nouvelles recrues côté jury. Ils rejoignent Chris Marques et François Alu. Cela signifie que la belle Denitsa Ikonomova ne sera plus là en tant que jurée mais malheureusement aussi en tant que danseuse.

Maxime Dereymez ne rempile pas non plus, lui qui était un des danseurs stars, présent depuis la première saison. Christian Millette et Coralie Licata (épouse de Christophe Licata) seront également absents. En revanche, le retour de Katrina Patchett a été annoncé.