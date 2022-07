"Un choix de TF1 très bizarre" : Maxime Dereymez rancunier ? Il s'exprime enfin sur la saison 12 de DALS...

"Deux danseurs étoiles, Marie-Agnès Gillot et François, qui était déjà l'année dernière et puis Bilal et donc Chris Marques. Pour moi, y a un danseur qui connait la danse de salon, alors que c'est une émission, un programme qui est basée sur la danse de salon à la base", commence-t-il, déjà un peu circonspect par rapport à ce choix. Avant d'en rajouter une couche : "Quand on n'a pas de vocabulaire pour juger la danse de salon, c'est problématique. Bon, c'est un choix de TF1 qui est très... bizarre".

Maxime Dereymez semble en tout cas ne pas avoir digéré son éviction, lui qui a déjà atteint deux finales et remporté un trophée (avec Shy'm, en saison 2) et qui avait vu Lââm, sa dernière partenaire, s'excuser de son éviction. "Ils t'ont donné un boulet", s'était lamentée, avant que le danseur ne lui dise qu'évidemment, cela n'avait rien à voir avec elle.

Mais apparemment, il n'est pas non plus très heureux de celle de ses deux coéquipiers et de ses partenaires de la troupe D'pendanse : les populaires Christian Millette et Denitsa Ikonomova ont également été écartés du programme cette année. La danseuse, qui avait rejoint le jury l'an dernier, avait remporté quatre fois le programme, déjà, et serait pressentie, selon certaines rumeurs, pour rejoindre la Star Academy, de retour sur TF1 à la rentrée. Rumeur ou réalité ? On le saura bientôt !