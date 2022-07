Diaporama : "Un choix de TF1 très bizarre" : Maxime Dereymez rancunier ? Il s'exprime enfin sur la saison 12 de DALS...

Denitsa Ikonomova, Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume Foucault, Emmanuelle Berne, Christian Millette, Jade Geropp, Katrina Patchett, Maxime Dereymez - La troupe "EntreNous By D'Pendanse" en tournée

Christian Millette, Denitsa Ikonomova, Maxime Dereymez - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. @ Marc Ausset Lacroix/Bestimage

Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez - Visite privée de l'exposition Cinémode par Jean-Paul Gaultier à la cinémathèque française à Paris le 3 octobre 2021. © Veeren Ramsamy - Christophe Clovis/Bestimage

Moussa Niang et sa femme Gaya, François Alu, Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez - Visite privée de l'exposition Cinémode par Jean-Paul Gaultier à la cinémathèque française à Paris le 3 octobre 2021. © Veeren Ramsamy - Christophe Clovis/Bestimage

Denitsa Ikonomova, Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume Foucault, Emmanuelle Berne, Christian Millette, Jade Geropp, Katrina Patchett, Maxime Dereymez, Jordan Mouillerac - La troupe "EntreNous By D'Pendanse" en tournée

Denitsa Ikonomova & Friends , Maxime Dereymez, Laurent Maistret, Katrina Patchett, Christian Millette - Jour 3 - Première édition du Festival Pellicu-Live à Thuir, un festival mêlant concerts live, cinéma, masterclass et gastronomie le 28 Août 2021. Au programme, la projection de courts-métrages, des rencontres , un show de cuisine organisé par trois chefs talentueux, mais aussi une scène musicale vivante... © Laurence Coranti / Pellicu-Live via Bestimage

Denitsa Ikonomova, Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume Foucault, Emmanuelle Berne, Christian Millette, Jade Geropp, Katrina Patchett,Maxime Dereymez, Jordan Mouillerac - La troupe "EntreNous By D'Pendanse" en tournée

Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Guillaume Foucault, Jade Geropp, Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Katrina Patchett et Yann-Alrick Morteuil - La troupe de "Danse avec les Stars" lors d'un photocall à l'occasion du 58ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco. Le 19 juin 2018 © Denis Guignebourg / Bestimage

Denitsa Ikonomova (robe Christophe Guillarmé) et Maxime Dereymez - Soirée de clôture du 59ème Festival de Télévision de Monte Carlo au Grimaldi Forum à Monaco, le 18 juin 2019. © Bruno Bebert/Bestimage

Yann-Alrick Mortreuil, Katrina Patchett (robe Christophe Guillarmé), Christian Millette, Denitsa Ikonomova (robe Christophe Guillarmé), Guillaume Foucault, Emmanuelle Berne (robe Christophe Guillarmé), Maxime Dereymez et Jade Geropp (robe Christophe Guillarmé) lors de la cérémonie de clôture du 58ème festival de Télévision de Monte-Carlo à Monaco le 19 juin 2018. © Denis Guignebourg / Bestimage

16 / 16

Denitsa Ikonomova (robe Christophe Guillarmé) et Maxime Dereymez - Dîner de la 42ème édition du Prix The Best au cercle de l'union interaliée à Paris le 25 janvier 2019. © Philippe Baldini/Bestimage