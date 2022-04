François Alu : Nommé (enfin) Etoile de l'Opéra de Paris, devant une Denitsa Ikonomova euhorique !

Un honneur encore plus grand lorsqu'on sait que plusieurs spectateurs importants pour lui avaient fait le déplacement ce samedi. En effet, Denitsa Ikonomova, sa complice de DALS était présente, accompagnée de François-Xavier Demaison et de sa femme Anaïs. La danseuse bulgare, qui serait très proche de François Alu depuis leur rencontre dans l'émission de TF1, avait l'air en tout cas euphorique d'assister à ce grand moment, comme elle l'a montré dans ses stories Instagram.

Très fière de lui, la danseuse soupçonnée de participer à Mask Singer a sans doute pu le féliciter après le spectacle, lui qui n'était pas sûr de devenir un jour Etoile. En effet, des rumeurs le disaient souvent trop indépendant, avec un caractère difficile à dompter, voire même mal-aimé d'Aurélie Dupont, ancienne Etoile devenue directrice de la danse. Il faut dire que le jeune homme, entré à 10 ans l'Opéra, a multiplié les expériences ces dernières années.

Outre Danse Avec les Stars, dans lequel il était un juré plutôt sévère mais adoré du public, il est en effet en tournée avec un one-man-show, donne des cours de hip-hop et prend des leçons de chant ! Un touche-à-tout, qui considérait que "la danse est une boite à outils et qu'il faut y mettre le plus d'outils possible", mais surtout un homme qui aime diversifier ses expériences et aller à la rencontre de son public.

Ce samedi, il a sûrement rendu fière sa mère, professeure de danse classique, tout comme ses amis en atteignant ce Graal espéré par chaque danseur. Il pourra désormais prétendre aux plus grands rôles classiques... mais on espère tout de même le retrouver chaque vendredi sur TF1 en octobre pour la saison 12 de DALS !