François-Xavier Demaison marié à Anaïs : un an déjà et des souvenirs mémorables

Karine Ferri et Yoann Gourcuff ne sont pas les seuls à avoir fêté leurs noces de coton en ce début de mois de juin. Tout comme l'animatrice et le footballeur, François-Xavier Demaison s'est marié il y a tout juste un an. L'acteur et humoriste de 46 ans, qui avait épousé la belle Anaïs le 7 juin 2019, n'a pas manqué de marquer le coup pour leur premier anniversaire de mariage.

Dimanche 7 juin 2020, jour de la fête des Mères, François-Xavier Demaison s'est emparé de sa page Instagram pour célébrer ce premier anniversaire spécial. En plus d'avoir publié une photo de son mariage le montrant tout sourire face à son épouse, de dos dans sa robe bustier, les cheveux coiffés en une magnifique tresse et tenant un bouquet de roses blanches, le comédien a ajouté quelques mots d'amour en légende : "Happy Birthday my Love". Le tout accompagné d'un coeur. Le marié a rappelé que la cérémonie s'était déroulée au château de Valmy, un somptueux domaine juste au Sud d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), adossé au massif des Albères et regardant vers la Méditerranée.