Karine Ferri et Yoann Gourcuff : Photo inédite et renversante de leur mariage

Après huit ans de vie commune et la naissance de deux enfants, Maël en 2016 et Claudia en 2018, Karine Ferri et Yoann Gourcuff se sont unis à La Motte, dans le Var. L'animatrice portait une robe en dentelle blanche Celestina Agostino, une bague et une paire de boucles d'oreilles Cartier, tandis que Yoann Gourcuff était en costume Giorgio Armani. Le repas de noces et la soirée s'étaient ensuite déroulés au domaine des Grottes.

Lors d'une interview accordée à Télé Star en mai dernier, Karine Ferri s'était confiée sur la célébration de ce premier anniversaire de mariage. "On le fêtera en famille, de manière pudique comme toujours", avait-elle affirmé au cours de l'entretien, laissant planer le doute sur le possible agrandissement de la famille. "L'avenir nous le dira", avait-elle déclaré, évasive.

En septembre 2019, quelques mois après son mariage, Karine Ferri s'était confiée sur son époux, dans 50 Mn Inside (TF1). Sous le poids de l'émotion, elle avait craqué face à son collègue Nikos Aliagas. "Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas et cet homme, c'est mon autre, voilà. C'est mon pilier, c'est ma force, c'est mon tout. Yoann est mon tout, avait expliqué Karine Ferri. Et je pense qu'il l'est d'autant plus qu'il m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur terre, deux enfants, Maël et Claudia et... Je vais pleurer. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce que ça a donné un sens à ma vie. Je ne suis plus seule."