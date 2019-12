Karine Ferri, maman : Son adorable photo de famille pour fêter Noël

Le 25 décembre sur Instagram, les stars se déchaînent. C'est à celle qui fera la plus jolie photo, avec le plus grand sapin, la plus grande montagne de cadeaux ou la table la plus garnie. Mais du côté de Karine Ferri, on joue la carte de la sobriété. L'animatrice a donc posté une adorable photo de famille.

Depuis 2011, la belle brune file le parfait amour avec l'ancien footballeur international Yoann Gourcuff. Désireuse de préserver sa vie privée, Karine Ferri n'a officialisé sa relation qu'en 2015, au moment où elle annonçait également sa première grossesse. Depuis, l'animatrice vit un bonheur parfait. Entre ses succès personnels et professionnels, elle s'est mariée le 8 juin 2019 dans le petit village de La Motte, dans le Sud de la France. Récemment, elle confiait au magazine TV Grandes Chaînes, avoir envie d'agrandir à nouveau sa famille. "J'ai toujours rêvé d'une famille nombreuse, et oui j'aimerais avoir d'autres enfants !", avouait-elle sans filtre. En cette période de Noël, on lui souhaite que tous ses rêves se réalisent !

