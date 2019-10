Karine Ferri prête pour un 3e bébé: "J'ai toujours rêvé d'une famille nombreuse"

Depuis 2018, Karine Ferri fait les beaux jours de Danse avec les stars aux côtés de son acolyte Camille Combal. Cette année est particulièrement chargée pour le belle animatrice, qui oscille entre la présentation de l'Euromillions ou encore Les docs du week-end sur TF1. Un emploi du temps qu'elle doit composer avec sa petite famille, puisque la chérie du footballeur Yoann Gourcuff est maman d'un petit Maël, né le 6 avril 2016, et d'une petite Claudia, née le 16 juillet 2018.

Dans une interview accordée au magazine TV Grandes Chaînes, Karine Ferri assure que malgré son métier très prenant, elle sait où se trouve le plus important et reste très présente pour sa famille et surtout pour ses enfants : "Nous sommes méditerranéens avec des racines et des valeurs bien ancrées. Plus que d'une famille, nous pouvons parler d'un clan. Quoi que je fasse, mes proches ne sont jamais loin", déclare t-elle avant d'assurer : "Ma priorité, ce sont mes enfants et mon mari."

L'animatrice de 37 ans n'a également pas caché ses nouveaux désirs de maternité : "J'ai toujours rêvé d'une famille nombreuse, et oui j'aimerais avoir d'autres enfants !", avoue t-elle. Des confessions surprenantes compte tenu du fait que le couple a toujours été très discret sur sa vie privée.

Après 8 ans de relation, les deux amoureux se sont dit "oui" le 8 juin 2019, dans le Var, non loin de Saint-Raphaël. Un événement important dont Karine Ferri parle avec beaucoup d'émotion : "Mon mari m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur terre, nos deux merveilleux enfants. Je suis contente de porter le même nom qu'eux. J'ai vécu le mariage dont j'ai toujours rêvé, entourée de tous les gens que j'aime", raconte t-elle.

C'est le meilleur que l'on pouvait souhaiter à l'animatrice, qui a vécu un drame à l'âge de 25 ans. À l'époque, elle était la compagne de Grégory Lemarchal, gagnant de la Star Academy 4, qui a finit par succomber à la mucoviscidose le 30 avril 2007.