Karine Ferri, souvenir ému de Grégory Lemarchal : "Il faut les laisser partir"

En confiance avec Nikos Aliagas, son ami et collègue depuis tant d'années, Karine Ferri s'est ouverte sur plusieurs sujets sensibles. Interviewée dans 50 Mn Inside le 14 septembre 2019, la présentatrice de 37 ans devait choisir entre plusieurs périodes de sa vie en cliquant sur des vidéos. Elle ne savait pas qu'elle s'apprêtait à visionner le clip de De temps en temps, de Grégory Lemarchal. Une chanson d'amour que le chanteur dédiait à Karine Ferri, sortie quelques semaines après sa mort, en 2007.

"Le combat est toujours présent. Et puis on a besoin de continuer à faire passer ce message, celui de Grégory Lemarchal, qui souhaitant qu'on vienne en aide aux autres et qu'on se batte. J'ai appris beaucoup de choses, des choses qui sont très très fortes. Des choses qui étaient peut-être déjà dans ma famille aussi, ça fait partie des valeurs que m'ont donné mes parents : on reste soudés, quoi qu'il arrive", a expliqué Karine Ferri.

"On reste discrets aussi. On n'est pas là non plus pour parler de quelqu'un qui n'est plus là. Il faut respecter ça aussi. Il faut les laisser partir, aussi", a poursuivi Karine Ferri, alors submergée par l'émotion. Elle n'avait que 25 ans lors de la mort de Grégory Lemarchal. À l'époque, elle s'était engagée avec les parents de l'artiste dans leur association, qui lutte contre la mucoviscidose. Douze ans plus tard, elle en est toujours la marraine.

Dès qu'elle le peut, Karine Ferri honore donc la mémoire de son ancien compagnon, avec qui elle est restée plus de deux ans en couple, à travers ses actions caritatives. "Grégory a laissé sa marque dans le coeur des millions de gens et dans le combat contre la mucoviscidose. Nous pensons à lui", avait-elle indiqué le jour des douze ans de la mort de Grégory Lemarchal.