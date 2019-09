Karine Ferri en pleurs, se confie sur Yoann Gourcuff : "Mon pilier, mon tout"

Avec la présence rassurante de son ami Nikos Aliagas, Karine Ferri s'est livrée comme jamais sur son mariage avec Yoann Gourcuff. En couple depuis huit ans, l'animatrice de 37 ans et le footballeur de 33 ans ont accueilli ensemble deux enfants, Maël (3 ans) et Claudia (1 an). D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, la présentatrice de Danse avec les stars (TF1) en a pourtant confié beaucoup sur sa vie de famille, auprès de 50 mn Inside.

"Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas et cet homme, c'est mon autre, voilà. C'est mon pilier, c'est ma force, c'est mon tout. Yoann est mon tout", explique Karine Ferri, les larmes aux yeux, face à Nikos Aliagas. "Et je pense qu'il l'est d'autant plus qu'il m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur terre, deux enfants, Maël et Claudia et... Je vais pleurer. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce que ça a donné un sens à ma vie. Je ne suis plus seule", poursuit-elle, en essuyant une larme. Un extrait à découvrir en intégralité lors de la diffusion de 50 mn Inside, le 14 septembre 2019 à 17h50 sur TF1.