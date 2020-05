Karine Ferri, bientôt 1 an de mariage avec Yoann Gourcuff : leur beau projet

Comme tous les Français, Karine Ferri est confinée. C'est avec son époux Yoann Gourcuff et leurs enfants Claudia (née le 16 juillet 2018) et Maël (né le 6 avril 2016) qu'elle vit cette période de restrictions, en Bretagne. Un quotidien que la présentatrice de 38 ans a raconté à nos confrères de Télé Star, livrant au passage de petites confidences sur son couple.

La belle brune sera aux commandes du Grand Bêtisier à la maison le 16 mai prochain, sur TF1, avec Christophe Beaugrand. Une émission qu'elle a tournée de chez elle, pendant le confinement. Karine Ferri a également profité de cette période particulière pour passer de bons moments avec son mari et leurs enfants. "On a bien vécu ce confinement. Je m'estime chanceuse. J'ai pu travailler de mon domicile. Je n'avais plus de déplacements. Le temps s'est arrêté. J'ai pris le temps de souffler avec mes essentiels, mon carré d'as. Et je n'ai pas vu les mois passer. C'était bien de se retrouver sans contraintes", a-t-elle confié. Elle a également fait un peu de sport et a pris plaisir à faire un peu de cuisine.

Si ce confinement a pu être une épreuve pour certains couples, Karine Ferri assure que tout s'est très bien passé pour Yoann Gourcuff et elle. Le couple fêtera d'ailleurs son premier anniversaire de mariage le 8 juin prochain. "On le fêtera en famille, de manière pudique comme toujours", a précisé la jeune femme, qui préfère rester discrète quand il s'agit de sa vie privée. Ainsi, quand on lui a demandé si le footballeur de 33 ans et elle souhaitent avoir un troisième enfant, elle préfère rester évasive : "L'avenir nous le dira."

