François-Xavier Demaison : Les coulisses de sa rencontre avec sa femme Anaïs

Une jolie surprise l'attendait sur le plateau de l'émission Je t'aime etc. Le 27 février 2020, François-Xavier Demaison s'est retrouvé nez à nez avec une image souvenir du jour de son mariage, sur France 2. Une petite attention qui ne l'a pas laissé de marbre, loin de là. "De voir cette photo, je suis tout ému, tout émoustillé, a-t-il expliqué. Elle est belle, cette mariée." Avec la grande complicité de Daphné Bürki, il s'est alors souvenu du jour où il a rencontré Anaïs Tihay pour la première fois, sentant son coeur chavirer : "C'était un sentiment de bien-être, une grosse complicité. Ça a mis un peu de temps avant de passer à l'acte, je dirais. Mais une fois que c'est fait, c'est impossible de s'en passer. L'autre devient une évidence. C'est un bonheur."

Il était venu assurer la promotion de sa pièce de théâtre intitulé Par le bout du nez – au théâtre Antoine jusqu'au 13 juin prochain – mais pas seulement. Le 25 mars 2020, François-Xavier Demaison sera à l'affiche du film Divorce Club, une comédie signée Michaël Youn récompensée du Grand Prix et du Prix Globes de la presse au Festival de l'Alpe d'Huez. Au côté d'Arnaud Ducret et d'Audrey Fleurot, son personnage monte une association de coeurs brisés au sein de sa propre demeure pour faire la fête, la fête, la fête et oublier les soucis. Le quotidien de l'acteur de 46 ans est à mille lieues de cette situation.