Divorce Club : La nouvelle comédie de Michaël Youn reçoit le Prix Globes

Le Divorce Club de Michaël Youn est la révélation du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Lors de la joyeuse cérémonie de clôture du 18 janvier 2020, le comédien et réalisateur de 46 ans est non seulement reparti avec le Grand Prix de cette 23e édition, mais également avec le Prix Globes de la presse pour cette nouvelle comédie qui sortira le 25 mars au cinéma.

Pour la deuxième année consécutive, les Globes se sont associés au Festival de l'Alpe d'Huez pour remettre le prix Globes de la presse. En attendant la cérémonie des Globes qui se tiendra le 14 mars prochain à Paris, le jury 2020 à l'Alpe d'Huez, incarné par Christophe Carrière (l'Express/C8), Laurie Cholewa (Canal+), Hélène Mannarino (Europe 1/LCI) et Laetitia Ratane (AlloCiné), a fait le voyage jusqu'en Isère pour récompenser le meilleur film de comédie. Accompagné de ses comédiens et partenaires Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison et Caroline Anglade, Michaël Youn n'a pas caché son émotion samedi soir, les mains bien remplies. Un joli succès pour ce troisième film en tant que réalisateur, après Fatal (2010) et Vive la France (2013).

Divorce Club met en scène le personnage de Ben, toujours aussi éperdument amoureux de sa femme après cinq ans de mariage. Jusqu'au jour où il découvre en public qu'elle le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d'emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d'autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du "Divorce Club"...