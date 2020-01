Michaël Youn sacré à l'Alpe d'Huez, devant Elsa Zylberstein et Arnaud Ducret

Arnaud Ducret s'est décidément illustré lors de ce Festival présidé par José Garcia, accompagné dans le jury de Bob Sinclar, Chloé Jouannet, Nicolas Benamou et Sabrina Ouazani. Également présent pour défendre le film Mine de rien, l'acteur et son équipe sont repartis avec le Prix du public Allociné pour cette nouvelle comédie sociale qui sortira en salles le 26 février. Particulièrement complice, le couple de cinéma formé par Elsa Zylberstein et Stéphane de Groodt dans le film Tout nous sourit a été récompensé des Prix d'interprétation masculine et féminine. Il faudra attendre le 8 avril 2020 pour enfin découvrir les deux acteurs dans cette comédie réalisée par Mélissa Drigeard, elle aussi mise à l'honneur avec le Prix spécial du jury. Le Prix du court métrage a quant à lui été décerné à Marc Riso et Johann Dionnet pour Partage.