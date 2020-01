Caroline Anglade enceinte : elle dévoile son baby bump à l'Alpe d'Huez

Heureuse nouvelle pour Caroline Anglade : le 14 janvier 2020, la comédienne a dévoilé un joli ventre rond lors de la cérémonie d'ouverture du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Venue présenter le court métrage Dernière Ligne droite, en compétition pour cette 23e édition du Festival, l'actrice a commenté cette grossesse au micro de Purepeople.com.

"Ça se passe très très bien, ça se passe très bien. C'est pour cette raison que je ne vais pas trop monter sur les skis, nous a-t-elle confié avec le sourire. Mais en tout cas, voir les copains, aller voir les films de tous les copains, parce qu'il y en a beaucoup, il y a une sélection hyper intéressante, donc voilà, je vais surtout en profiter pour voir les copains."

Plutôt discrète sur sa vie privée, la jolie blonde de 37 ans est déjà maman puisqu'elle a donné naissance à son premier enfant au printemps 2017, alors qu'elle tournait la deuxième saison de la série Lebowitz contre Lebowitz avec Clémentine Célarié.

Deux films en compétition

En plus de défendre Dernière Ligne droite, en compagnie d'Héloïse Martin et du réalisateur Arnaud Mizzo, Caroline Anglade figure également à l'affiche du film de Michaël Youn, Divorce Club. Dans cette nouvelle comédie, également en compétition au Festival de l'Alpe d'Huez, la comédienne donne la réplique à Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison et Audrey Fleurot.

Le film raconte l'histoire de Ben, toujours éperdument amoureux après cinq ans de mariage, jusqu'au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d'emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d'autres divorcés, les fêtards quadragénaires ébauchent les premières règles du Divorce club. Au cinéma le 25 mars 2020.