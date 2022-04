Mask Singer - le Papillon : Tous les indices dévoilés

Chaque samedi, les téléspectateurs de TF1 ont le bonheur de retrouver une émission inédite de Mask Singer 2022. Le principe ? Les enquêteurs Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun doivent trouver quelles personnalités se cachent sous les costumes. Pour ce faire, de nombreux indices sont donnés. Ils savent déjà qui se trouvait sous le costume de la Tigresse, du Poisson Corail ou du Cosmonaute. Pour l'heure, le Papillon est encore un mystère.

Indices du portrait du Papillon

Le Papillon connaît très bien les personnes présentes sur le plateau et est là pour gagner, "comme toujours". On a pu le voir dans des rôles de flic, de Warrior ou de baroudeuse, en France comme à l'international. Il a notamment travaillé avec Will Smith ou Léonardo DiCaprio. Il a fini par avoir un rôle dans une série très populaire. Il a fait ses premiers pas loin de Paris. Il a commencé il y a plus de vingt ans. Il a été couronné et a voyagé des milliers de kilomètres grâce à ça. Il a brillé sur les écrans Outre-Atlantique et y a rencontré sa moitié. La chanteuse Alizée compte beaucoup pour elle.

Indices tirés des images du Papillon

Une carte 2 de coeur, des bougies, le mot "French", un totem de Koh-Lanta qui lui rappelle de bons souvenirs et un masque représentant Denis Brogniart. Le panneau 8125 km, un bouquet de mariée, un avion, la chanson Moi lolita d'Alizée, un champignon avec des numéros dessus, des bonnets de ski, Camille Combal.

Avis des enquêteurs

Jarry pensait à Clara Morgane, puis à Denitsa Ikonomova. Kev Adams songeait à Virginie Hocq, Virginie Ledoyen, Laetitia Milot. Alessandra Sublet a proposé Nathalie Péchalat. Anggun pariait sur Valérie Bègue, Hélène de Fougerolles, puis Denitsa Ikonomova.