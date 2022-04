Mask Singer saison 3 : Découvrez les deux stars éliminées lors du 1er prime

Ressortez vos stylos, calepins et loupes, l'heure est venue de reprendre l'enquête. TF1 a lancé la 3e saison de son émission à succès Mask Singer, le 1er avril 2022. Autour de l'animateur Camille Combal, on retrouvait le jury composé de Jarry, Kev Adams, Anggun et Alessandra Sublet. Alors qui a été éliminé lors du premier prime ? Réponse !

Sur le plateau de TF1, on a pu découvrir une flopée de nouveaux personnages tous vêtus de costumes encore une fois exceptionnels. Au programme ? Un cosmonaute, un crocodile, un cochon, une banane - d'ailleurs vue brièvement lors de la météo de Louis Bodin - ou encore une tigresse, un papillon, un arbre... Au fil des indices dévoilés, tout le monde y allait de son avis parfois loufoque ou improbable. A l'issue de ce premier numéro, deux personnalités ont malheureusement quitté l'aventure. On a ainsi découvert sous le costume du poisson corail la navigatrice et femme politique Maud Fontenoy. Son nom avait d'ailleurs été trouvé par Alessandra Sublet, au milieu de plusieurs autres noms de femmes politiques comme Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse.

Et, sous les traits surprenants du Bernard-l'hermite, on a découvert l'ancien nageur médaillé olympique Alain Bernard. De quoi amuser Alessandra Sublet qui a rappelé avant qu'il n'enlève son masque, que le jury avait d'abord pensé à une personne de petite taille comme Passe Partout. Mais le nageur mesure 1,96 m ! Seule Anggun avait au moins vu juste en pensant à l'inverse à quelqu'un de très grand puisqu'elle avait soumis le nom de Teddy Riner.

Sur le front des audiences, TF1 est arrivée en deuxième position. Ce lancement de la 3e saison de Mask Skinger a été suivi par 3,58 millions de fans, soit 20,2% du public et 38,1% des FRDA-50, permettant à TF1 d'être très large leader sur la cible commerciale précisent nos confrères de Puremédias. Mais c'est un retour en baisse, le lancement de la saison 2 avait attiré 4,7 millions de téléspectateurs et celui la saison 1 jusque 6,6 millions !