Alain Bernard et la révélation de son "amourette" avec Laure Manaudou : "J'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur"

C'est l'un des premiers à avoir lancé la génération dorée de la natation française en devenant champion olympique en 2008 à Pékin. À 38 ans aujourd'hui, Alain Bernard est un précurseur et l'un des visages les plus connus de son sport, aux côtés des Frédérick Bousquet et autre Florent Manaudou. Après une carrière couronnée de succès mais achevée assez jeune en 2012, le mari de Faustine a décidé de sortir son autobiographie, Mon destin olympique. Dans ce livre, il parle de lui, de sa carrière sportive, mais également de sa vie privée.

Il fait notamment la surprenante révélation de sa courte liaison avec Laure Manaudou en 2006. S'il s'est déjà exprimé dessus, il a décidé d'en rajouter une couche lors d'une interview donnée à LCI ce matin. Interrogé par le journaliste sur cette histoire, il remet d'abord les choses dans leur contexte pour expliquer la raison de ce long silence. "C'est plus une amourette, une petite histoire très brève avec Laure, qui m'a donné des ailes un temps, mais très rapidement ça s'est arrêté", explique le géant blond, avant de conclure sur cette révélation : "J'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur".

Elle est passée du coq à l'âne en sortant avec son Italien

Des propos qui font écho avec son entrevue accordée il y a quelques jours au Parisien et dans laquelle il a été plus loquace sur sa liaison avec Laure Manaudou. "J'ai fait partie de ses courtisans, c'est vrai. Je ne lui en ai même pas parlé avant de l'écrire. Elle fait sa vie, moi la mienne, et en même temps, c'est ce qui s'est passé et il n'y a rien de désobligeant", avait-il assuré. Visiblement toujours un peu amer d'avoir été éconduit, il revenait sur la raison de leur rupture : "On a eu cette petite liaison secrète qui a duré quelques semaines et elle est passée du coq à l'âne en sortant avec son Italien (ndlr, Luca Marin) en arrivant sur des Championnats d'Europe. Elle ne m'a plus calculé du jour au lendemain. C'est comme ça, je n'étais pas fait pour elle et basta."