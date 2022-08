Alain Bernard célèbre ses 2 ans de mariage avec Faustine en partageant une superbe photo

Le temps passe, mais l'histoire d'amour entre Alain Bernard et Faustine reste intacte. Depuis juin 2017 et l'officialisation de leur relation, tout va pour le mieux entre les deux tourtereaux, puisqu'après un très beau mariage, ils viennent d'accueillir une adorable petite fille. "La plus belle des rencontres qui puisse exister. Bienvenue dans notre monde Ava", s'extasie le double champion olympique sur son compte Instagram fin juillet, quelques jours après l'arrivée de son premier enfant. Il faut dire que le géant de la natation a longtemps été un coeur à prendre et il y a quelques mois, au moment de la sortie de son autobiographie, Mon destin olympique, il révélait son histoire d'amour cachée avec Laure Manaudou.

"Elle n'est pas au courant de ce passage. C'était une amourette et il n'y a rien de dénigrant pour elle", expliquait-il au moment de la sortie de son livre. Si la championne ne s'est pas exprimée sur cette révélation, Alain Bernard a su passer à autre chose et depuis qu'il est avec Faustine, tout va pour le mieux. La preuve, deux ans après leur mariage, le sportif de 39 ans est toujours fou amoureux, comme il vient de le montrer sur son compte Instagram. Actif et suivi par plus de 20 000 abonnés, le grand blond aux yeux bleus a publié une photo le 20 août dernier pour marquer les deux ans de son mariage. Pour l'occasion, il a dévoilé un superbe cliché de lui et la jolie blonde pendant la cérémonie.

Souvenir d'une journée mémorable à Antibes

Une superbe photo où l'on peut voir que Faustine est ravissante dans sa robe de mariée et Alain Bernard très classe en smoking. "2 ans. Noces de cuir", ajoute le champion en commentaire, ce à quoi sa femme lui a répondu : "Inoubliable... 2 années !!". L'amour est donc toujours aussi fort entre eux et deux ans après cette belle cérémonie, ils ont encore des étoiles plein les yeux. C'est du côté d'Antibes, où le couple vit, que la cérémonie s'est tenue le 21 août 2020 et ce moment reste visiblement gravé dans la mémoire du couple encore aujourd'hui.