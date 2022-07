Alain Bernard papa pour la première fois : photos de bébé, sexe et prénom révélés !

Autant dire que la naissance d'Ava n'a pas que réjoui Alain Bernard et son épouse. Les internautes ont multiplié les messages de félicitations dans les commentaires : "Bienvenue dans notre monde Ava", "Toutes nos félicitations !", "Rien de plus beau que de donner la vie, que de la recevoir aussi", "Quelle belle nouvelle les amis. Que cette belle aventure commence", "beaucoup de bonheur à tous les 3 et bienvenue Ava", "Félicitations à vous deux pour cette belle poupée. Bienvenue à Ava", peut-on lire.

Alain Bernard et Faustine vont désormais pouvoir pouponner et profiter de leur vie de famille. Les tourtereaux s'étaient rencontrés sur l'application de rencontre Tinder en 2017. Le coup de coeur de l'ex de Laure Manaudou pour la jeune femme ne fut pas réciproque tout de suite mais a fini par arriver. Cinq ans plus tard, les amoureux se sont installés ensemble, se sont mariés et viennent de décrocher la plus belle des victoires. Toutes nos félicitations !