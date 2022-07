Alain Bernard bientôt papa pour la première fois : Faustine dévoile son baby bump, superbes photos

C'est une nouvelle qui va ravir tous les amoureux de sport. Véritable légende de la natation française, ​​Alain Bernard a su s'imposer dans le coeur des Français grâce à ses performances hors du commun lors des Jeux olympiques de Pékin où il devient le premier champion olympique français du 100 mètres nage libre. Double champion olympique, il est le précurseur de la génération dorée de la natation française, qui va voir émerger Laure et Florent Manaudou ou encore Camille Lacourt. Désormais à la retraite, l'ancien sportif de 39 ans coule des jours heureux comme consultant sportif.

Si tout va pour le mieux professionnellement, c'est également le cas dans sa vie privée. Alain Bernard est en couple depuis juin 2017 avec la belle Faustine et le couple s'est marié en août 2020 du côté d'Antibes, où le couple habite. Mais les choses vont très bientôt changer pour les deux tourtereaux... Comme il vient de l'annoncer officiellement sur son compte Instagram, l'ancien champion va bientôt devenir papa pour la première fois ! C'est au travers d'une très belle photo publiée hier soir sur son compte, où il est suivi par plus de 19.000 abonnés, que le géant blond en a fait l'annonce. "Chargement en cours", écrit-il en commentaire en ajoutant un emoji femme enceinte.

Un accouchement prévu début août pour Faustine

Sur la photo on peut voir Alain Bernard derrière Faustine, les mains sur son ventre qui est déjà très rond ! Et ce n'est pas un hasard puisque la jolie blonde a également publié de jolis clichés de leur belle séance photo en ajoutant une information d'importance. "Tic-tac J-19 pour la plus belle des aventures", révèle-t-elle en commentaire. Après avoir gardé le secret pendant de longs mois, les deux amoureux vont donc devenir parents dans moins d'un mois ! Si l'on ne connaît pas encore le sexe du bébé, il devrait arriver très prochainement pour chambouler la vie de l'ancien nageur et de sa femme.