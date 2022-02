Alain Bernard se livre sur sa relation avec sa femme Faustine : 'Elle a appris à m'accepter'

Plusieurs années après sa retraite sportive, Alain Bernard continue de faire parler de lui avec la sortie de son autobiographie, Mon destin olympique. Un livre dans lequel il raconte sa vie dans les bassins, lui qui a marqué la natation française en devenant médaillé d'or olympique à deux reprises. Après une très belle carrière achevée en 2012, il s'est fait plus discret, mais il a décidé d'évoquer sa vie hors du commun pour la première fois. Un livre dans lequel il révèle notamment sa courte idylle avec l'icône de son sport, Laure Manaudou. Une relation brève mais marquante pour le colosse aux yeux bleus qui garde malgré tout quelques ressentiments contre la compagne de Jérémy Frérot.

Des regrets atténués par sa rencontre en 2017 avec la belle Faustine, celle qui partage sa vie depuis près de six ans. Les deux amoureux se sont mariés le 21 août 2020 pour concrétiser cet amour fusionnel si l'on en croit Alain Bernard. "On est tombés dans les bras l'un de l'autre et on ne s'est jamais quittés depuis ces six dernières années. C'est en même temps récent et long", s'est confié le champion de natation dans l'émission Les clefs d'une vie sur Sud Radio.

On a appris à se découvrir et elle a appris à m'accepter aussi

Après s'être retrouvés grâce aux applications de rencontre, trois ans après leur première interaction, Alain Bernard et Faustine filent le parfait amour depuis six ans, malgré le caractère parfois compliqué de l'ancien nageur. "On a appris à se découvrir et elle a appris à m'accepter aussi, parce que je ne suis pas forcément très facile à vivre au quotidien. J'ai beaucoup de déplacements, beaucoup de sujets de conversation...", précise-t-il en interview.

Aujourd'hui, tout va pour le mieux entre Alain Bernard et Faustine comme il l'explique et la belle blonde est d'ailleurs très présente dans sa vie de tous les jours. "Elle m'accompagne beaucoup et me conseille beaucoup aussi donc je lui dois énormément", conclut-il