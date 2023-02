Alain Bernard : Exquise photo de sa fille Ava (6 mois), pour des "retrouvailles du bonheur"

Alain Bernard est un homme changé depuis le 27 juillet 2022 et l'arrivée dans sa vie de son premier enfant. Véritable star de la natation, le natif d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) est l'une des figures de proue de la génération dorée qui a tout raflé à la fin des années 2000. Aux côtés de Florent Manaudou et Frédérick Bousquet, il a fait de la France une nation qui compte, remportant notamment l'or olympique à deux reprises. Une vraie star des bassins qui a pris sa retraite sportive en 2012 et depuis, il multiplie les activités, devenant notamment membre du conseil municipal d'Antibes, délégué à la jeunesse et à la prévention de la délinquance.

Côté coeur, Alain Bernard a trouvé chaussure à son pied et depuis 2017, il est en couple avec la belle Faustine. Les deux tourtereaux se sont d'ailleurs mariés en août 2020 lors d'une belle cérémonie dans la ville d'Antibes. Le champion de 39 ans a beaucoup fait parler de lui fin 2021 lorsqu'il a annoncé avoir eu une amourette passagère avec Laure Manaudou quand ils étaient encore nageurs, dans son autobiographie, Mon destin olympique. Une révélation surprenante et qui a fait beaucoup de bruit, mais les mois sont passés et après la tempête médiatique, l'ancien nageur a pu annoncer une très bonne nouvelle avec la naissance de sa fille. "La plus belle des rencontres qui puisse exister. Bienvenue dans notre monde Ava", s'enthousiasmait-il.

Les "retrouvailles du bonheur" pour Alain Bernard et Ava

Plus de six mois sont passés et Alain Bernard se montre très discret sur sa vie de père, mais il a fait une exception en ce dimanche 12 février. Sur son compte Instagram, où il est suivi par un peu plus de 20 000 abonnés, le grand blond a partagé une jolie photo de sa fille (qui est à retrouver dans le diaporama). Sur le cliché, on peut voir Ava, confortablement installée sur une couverture dans l'herbe, en train de jouer. Elle semble d'ailleurs très intéressée par la présence d'un chat, juste à côté d'elle. "Retrouvailles du bonheur", ajoute l'ancien nageur sur la photo, lui qui a dû s'absenter de son domicile pour l'inauguration d'un centre aquatique.

Une rare photo de la petite Ava, qui a beaucoup poussé en seulement six mois, mais avec un père aussi grand (1,96 m), il y a de grandes chances qu'elle ait, elle aussi, un physique de nageur !