Alain Bernard séparé de Laure Manaudou : une rupture brutale, confessions intimes...

Pionnier de la génération dorée de la natation française dans les années 2000, champion olympique à Pékin en 2008 puis à Londres en 2012, Alain Bernard - à retrouver ce samedi 30 juillet dans Fort Boyard - a connu une ascension fulgurante en tant que nageur professionnel. Un parcours et palmarès incroyables, évoqués dans son autobiographie Mon destin olympique, disponible dans les librairies depuis l'année dernière. Dans cet ouvrage, il s'est également confié sur son "amourette" secrète avec la star de la natation féminine, Laure Manaudou, en 2006.

Un terme qui avait été mal interprété sur le moment. "L'idée était de jouer cartes sur table. Plus que l'amourette, c'est un contexte que je voulais expliquer" s'était-il justifié dans les colonnes de Var-Matin. "C'était une amourette. Et il n'y a rien de dénigrant pour elle", avait-il également précisé auprès du Figaro, en rajoutant qu'il avait "tenté d'en parler avec des mots justes". Quoiqu'il en soit, cette relation n'aura donc pas duré et la rupture aura été très brutale pour le natif d'Aubagne.

"Elle m'a jeté comme un malpropre"

"C'est un moment où je commençais un peu à prendre confiance en moi. On a eu cette petite liaison secrète qui a duré quelques semaines et elle est passée du coq à l'âne en sortant avec son Italien (le nageur Luca Marin, ndlr) en arrivant des championnats d'Europe. Elle ne m'a plus calculé du jour au lendemain (...) Elle m'a jeté comme un malpropre. Mon ego a été touché", s'est-il confié dans son livre.

Une période difficile à vivre pour lui, mais il a finalement retrouvé les ressources nécessaires pour aller de l'avant. "J'ai pris des coups, mais j'ai ensuite rebondi. Ça m'a même aidé finalement parce que j'ai été plus fort derrière", a t-il déclaré. Il n'éprouve aucune rancoeur à l'égard de l'ex-sportive et il espère notamment que cette révélation ne lui causera pas de tort.

"Je n'en ai jamais voulu à Laure, ce n'était qu'une histoire de coeur de quelques semaines. J'espère que Laure ne m'en voudra pas non plus d'avoir parlé de sa vie privée et que ça ne fera pas de vagues", a-t-il expliqué, alors que la nageuse est en couple et mariée depuis plusieurs années au chanteur Jérémy Frérot, avec qui elle a eu deux enfants (elle a également une fille aînée née de son ancienne relation avec le nageur Frédérick Bousquet).

Alain Bernard a, lui aussi, tourné la page depuis cette histoire puisqu'il vit un mariage heureux avec une certaine Faustine, rencontrée en 2015 et qu'il a épousée au cours de l'été 2020. Il attend notamment son premier enfant avec elle.