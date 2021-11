Alain Bernard marqué par sa rupture avec Laure Manaudou : "Elle m'a jeté comme un malpropre"

Alain Bernard a eu une trajectoire hors du commun. Pionnier de la génération dorée de la natation française dans les années 2000, il est champion olympique à Pékin en 2008 puis à Londres en 2012. Un palmarès incroyable pour l'ancien sportif de 38 ans qui vient de sortir son autobiographie, Mon destin olympique. Un livre où il évoque sa carrière, mais aussi des moments terribles, comme le drame de l'émission Dropped. Un livre chargé d'histoires et d'anecdotes, mais une en particulière a retenu l'attention des médias. L'ancien nageur révèle avoir eu une amourette secrète avec la star de la natation féminine, Laure Manaudou.

Visiblement toujours marqué par ce bref épisode de sa vie amoureuse, Alain Bernard l'a évoqué dans les colonnes de Var-Matin aujourd'hui. "L'idée était de jouer cartes sur table. Plus que l'amourette, c'est un contexte que je voulais expliquer", raconte-t-il. Cette histoire est intervenue en 2006, une époque charnière pour le grand blond aux yeux bleus. "Je commençais à prendre confiance en moi, puis Laure m'a jeté comme un malpropre. Mon ego a été touché", lance-t-il.

À la vue de ces propos, on sent bien que la déception n'est toujours pas totalement digérée du côté d'Alain Bernard. Pourtant, malgré cette rupture , le champion a su rebondir. "J'ai pris des coups, mais j'ai ensuite rebondi. Ça m'a même aidé finalement parce que j'ai été plus fort derrière", assure le nageur. Si maintenant cette histoire se conjugue au passé pour celui qui file le parfait amour avec la belle Faustine, il espère que cette révélation ne causera pas de tort à la compagne de Jérémy Frérot. "Je n'en ai jamais voulu à Laure, ce n'était qu'une histoire de coeur de quelques semaines. J'espère que Laure ne m'en voudra pas non plus d'avoir parlé de sa vie privée et que ça ne fera pas de vagues", conclut-il.