Diaporama Alain Bernard marqué par sa rupture avec Laure Manaudou : "Elle m'a jeté comme un malpropre"

1 / 13 Alain Bernard marqué par sa rupture avec Laure Manaudou : "Elle m'a jeté comme un malpropre"

2 / 13 Exclusif - Le nageur Alain Bernard nouveau partenaire de l'équipementier Aqua Sphère a donné un cours de natation et présenté la nouvelle collection Aqua Sphere - Piscine Beaujon, à Paris.

3 / 13 Alain Bernard, le champion olympique de natation et ambassadeur de la Fondation, et sa compagne Faustine durant la soirée de la Fondation Claude Pompidou sur le toit terrasse de l'hôtel Aston La Scala après la remise du prix 2018. Cette année, c'est le professeur Guylène Page du CHU de Poitiers qui a reçu le chèque de 100000 euros pour le 9ième prix Claude Pompidou pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer à la Fondation Claude Pompidou à Nice, France, le 14 septembre 2018. © Bruno Bebert-LMS/Bestimage

4 / 13 Exclusif - Laure Manaudou - La championne de natation L.Manaudou organise et lance la 1er édition de sa course, la "Swimrun" à Arcachon, France, le 23 juin 2019. Maintenant organisatrice de course avec son amie C.Gauzet, ancienne candidate de l'émission Koh-Lanta. Cette première édition de course et de nage était composée de 12 kilomètres de course dans le sable et 3 kilomètres de nage en mer. © Patrick Bernard/Bestimage

5 / 13 Alain Bernard, l'ancien champion olympique de natation et Ambassadeur de la marque Honda, et le prince Albert II de Monaco durant l'inauguration du salon EVER Monaco au Grimaldi Forum à Monaco, le 10 septembre 2020. La 15ème édition d'EVER Monaco, salon dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables, aura lieu au Grimaldi Forum du 10 au 12 septembre. © Bruno Bebert / Bestimage

6 / 13 Exclusif - Laure Manaudou - La championne de natation L.Manaudou organise et lance la 1er édition de sa course, la "Swimrun" à Arcachon, France, le 23 juin 2019. Maintenant organisatrice de course avec son amie C.Gauzet, ancienne candidate de l'émission Koh-Lanta. Cette première édition de course et de nage était composée de 12 kilomètres de course dans le sable et 3 kilomètres de nage en mer. © Patrick Bernard/Bestimage

7 / 13 Semi-exclusif - Alain Bernard, l'ancien champion olympique de natation et conseiller municipal d'Antibes Juan les Pins, durant la visite de Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, à Antibes Juan les Pins, le 31 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

8 / 13 Semi-exclusif - Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, Alice Modolo, apnéiste internationale, et Alain Bernard, l'ancien champion olympique de natation et conseiller municipal d'Antibes Juan les Pins, en visite à Antibes Juan les Pins, le 31 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

9 / 13 Exclusif - Laure Manaudou - La championne de natation L.Manaudou organise et lance la 1er édition de sa course, la "Swimrun" à Arcachon, France, le 23 juin 2019. Maintenant organisatrice de course avec son amie C.Gauzet, ancienne candidate de l'émission Koh-Lanta. Cette première édition de course et de nage était composée de 12 kilomètres de course dans le sable et 3 kilomètres de nage en mer. © Patrick Bernard/Bestimage

10 / 13 Alain Bernard, le champion olympique de natation et ambassadeur de la Fondation, sa compagne Faustine, à gauche, et Cindy Fabre durant la soirée de la Fondation Claude Pompidou sur le toit terrasse de l'hôtel Aston La Scala, après la remise du prix 2018. Cette année, c'est le professeur Guylène Page du CHU de Poitiers qui a reçu le chèque de 100000 euros pour le 9ième prix Claude Pompidou pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer à la Fondation Claude Pompidou à Nice, France, le 14 septembre 2018. © Bruno Bebert-LMS/Bestimage

11 / 13 Semi-exclusif - Alain Bernard, l'ancien champion olympique de natation et conseiller municipal d'Antibes Juan les Pins, durant la visite de Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, à Antibes Juan les Pins, le 31 juillet 2020, dans le cadre du dispositif de prévention des noyades et développement de l'aisance aquatique. La ministre a assisté, sur la plage de la Salis, à une démonstration de bouée de nage en eau libre qu'elle a elle même testé, puis à une démonstration d'un secours en mer avec les sapeurs-pompiers et CRS avec les gestes barrières, avec un début réanimation cardiaque par les sapeurs-pompiers. Elle s'est ensuite rendu au Stade Nautique d'Antibes afin d'échanger avec des enfants de primaire qui sont en cours de natation. © Bruno Bebert / Bestimage

12 / 13 Semi-exclusif - Alain Bernard, l'ancien champion olympique de natation et conseiller municipal d'Antibes Juan les Pins, et Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, en visite à Antibes Juan les Pins, le 31 juillet 2020, dans le cadre du dispositif de prévention des noyades et développement de l'aisance aquatique. La ministre a assisté, sur la plage de la Salis, à une démonstration de bouée de nage en eau libre qu'elle a elle même testé, puis à une démonstration d'un secours en mer avec les sapeurs-pompiers et CRS avec les gestes barrières, avec un début réanimation cardiaque par les sapeurs-pompiers. Elle s'est ensuite rendu au Stade Nautique d'Antibes afin d'échanger avec des enfants de primaire qui sont en cours de natation. © Bruno Bebert / Bestimage