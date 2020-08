Alain Bernard : L'ancien nageur s'est marié à la belle Faustine

Plus que toutes les médailles autour de son cou, ce qui compte sans doute le plus pour Alain Bernard, c'est désormais la bague qu'il porte au doigt. L'ancien nageur, aujourd'hui âgé de 37 ans, vient de se marier. Il a épousé sa compagne Faustine. Celle-ci exerce le métier de graphic web designer.

C'est sur son compte Instagram suivi par presque 17 000 abonnés qu'Alain Bernard a fait part de l'heureuse nouvelle à travers une publication partagée dimanche 23 août. "21.08.2020 pour la vie", a sobrement commenté en légende le fier marié, qui a attendu un peu avant d'en faire l'annonce publiquement. Le géant de 1,96 mètre, en costume gris perle, affichait un large sourire après la cérémonie à l'église, au bras de sa femme Faustine, absolument ravissante dans une robe blanche sans manches en dentelle, agrémentée d'une coiffe et d'une courte traîne. Le jeune couple s'est marié à Antibes (Côte d'Azur), ville où l'ancien sportif était membre du club des nageurs de 2006 à 2012.

Le mariage d'Alain Bernard et Faustine, qui se fréquentent depuis environ 2017, a été filmé par le professionnel Anthony Letullier qui a donné quelques détails sur son compte Instagram. Il a ainsi révélé que les invités avaient eu l'occasion de célébrer joyeusement le mariage sur le très chic domaine de la Bastide du Roy. Un lieu romantique qui "conjugue son histoire avec richesse, roi, comtes, princes, artistes, écrivains, stylistes ou encore rockeurs" au milieu de "365 oliviers gardiens de ce lieu magique", nous apprend le site de l'établissement. Le repas a été assuré par le traiteur Les Filles du Sud, une entreprise qui promet des produits locaux, une cuisine maison, fraîche et écoresponsable. Quant à la photographe du mariage, elle a indiqué de son côté qu'elle avait suivi le couple toute la journée pour immortaliser le moment et que les amoureux avaient fait une halte à l'hôtel du Parc Eden Roc.

En 2018, interrogé à la télévision dans l'émission Clair Obscur sur son état d'esprit après la tragédie Dropped, Alain Bernard avait confirmé avoir trouvé l'amour et se sentir bien dans sa tête et ses baskets. "C'est un coup de foudre, en fait. Et les coups de foudre, ça ne se maîtrise pas. C'est une fille extraordinaire. On s'est rencontré dans des circonstances particulières. Six mois, un an avant, cela ne l'aurait peut-être pas fait. Nos chemins se sont croisés au bon moment et ce n'était pas du tout à la piscine. (...) Voilà, c'est une fille extraordinaire qui m'apporte un équilibre, un équilibre parfait, je pense", s'était-il alors enthousiasmé.