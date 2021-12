Alain Bernard en couple : il révèle comment il a rencontré Faustine

Il y a certaines périodes qui sont plus propices aux sorties littéraires et les fêtes de Noël sont toutes indiquées pour cela. Si Romain Grosjean et sa compagne viennent de sortir un livre à deux, c'est également le cas d'Alain Bernard. Le double médaillé d'or olympique en natation vient de publier son autobiographie, Mon destin olympique, dans laquelle il raconte sa vie de sportif de haut niveau, sans occulter sa vie privée. Il a notamment fait une révélation qui a fait l'effet d'une bombe : sa courte relation secrète avec Laure Manaudou ! Si tout cela paraît loin aujourd'hui, l'ancien nageur de 38 ans coule désormais des jours heureux aux côtés de la belle Faustine.

Leur histoire est un véritable conte de fées puisque trois ans après leur rencontre, les deux tourtereaux se marient le 21 août 2020. Un très beau moment, mais tout ceci aurait pu ne jamais arriver si les deux amoureux ne s'étaient pas retrouvés, quelques années auparavant, grâce à une application de rencontre très célèbre... Invité de Sud Radio jeudi 9 décembre, Alain Bernard a répondu aux questions de la journaliste qui a évoqué leur histoire et ce passage du livre, raconté par Faustine elle-même, où elle explique que sa soeur l'a poussé à installer Tinder. C'est grâce à cette application que le couple va se mettre ensemble. "C'est comme ça qu'on s'est re-rencontré. Parce qu'on était chacun en couple au moment où on s'est rencontré. Du moment où on est en couple, il n'y a pas de suite", explique-t-il.

J'ai eu de la chance de la retrouver comme ça, Faustine

Après une première rencontre marquante, mais devant l'impossibilité à l'époque de faire quoique ce soit, Alain Bernard a été soulagé de pouvoir la recontacter. "Elle m'avait beaucoup plu. Je ne savais pas que je lui avais plu (...) J'ai eu de la chance de la retrouver comme ça, Faustine", savoure-t-il aujourd'hui.