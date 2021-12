Diaporama Alain Bernard en couple : il révèle comment il a rencontré Faustine

Exclusif - Alain Bernard et sa compagne Faustine ont découvert en amoureux l'univers des courses hippiques - Journée caritative au profit de la Fondation Claude Pompidou à l'Hippodrome de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. © Bruno Bebert/LMS/Bestimage

Exclusif - Alain Bernard et sa fiancée Faustine durant la soirée d'ouverture du 24ème Festival du Livre de Nice sur le toit terrasse de l'hôtel Aston la Scala, le 31 mai 2019. © Bruno Bebert/Bestimage

Exclusif - Alain Bernard et sa compagne Faustine - 6ème gala annuel de l'unité d'Antibes Juan les Pins, Vallauris, Golfe Juan, de la Croix Rouge française dans le cadre du prestigieux hôtel Eden Roc au Cap d'Antibes, le 2 juin 2018. © Franck Fernandes / Nice Matin / Bestimage

Exclusif - Alain Bernard et sa fiancée Faustine lors de la soirée de gala de la Croix Rouge à l'hôtel du Cap-Eden-Roc au Cap d'Antibes le 14 juin 2019. © Lionel Urman / Bestimage

6 / 14

Roma Perrier, Kevin Rolland, Alain Bernard et sa fiancée Faustine - Soirée des Sportel Awards 2019 au Grimaldi Forum à Monaco le 22 octobre 2019. Les Sportel Awards visent à récompenser les plus belles images de sport de l'année dans le cadre du Sportel qui est un salon international du sport et des médias qui se déroule sur 3 jours en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage