Jérémy Frérot marié à Laure Manaudou : il parle pour la première fois de sa demande magique

Jérémy Frérot a toujours été très secret lorsqu'il s'agit de sa vie privée et du couple qu'il forme depuis plusieurs années avec l'ancienne championne de natation, Laure Manaudou. Au fil du temps, le chanteur de 30 ans s'autorise de plus en plus de confidences, porté par la sortie de son nouvel album, Meilleure vie, à présent disponible.

Samedi 20 février 2021, celui qui a été révélé dans The Voice (TF1) avec son ami Flo Delavega était l'invité d'Erika Moulet pour son émission L'hebdo de la musique diffusée sur W9. L'animatrice l'a soumis au jeu du "Déjà fait/Jamais fait". A la question de savoir s'il avait déjà fait un truc complètement dingue par amour, Jérémy Frérot a répondu "Déjà fait".

C'est alors que l'interprète d'Un homme s'est épanché quelques instants sur son couple et a raconté comment il a demandé la main de Laure Manaudou, un instant magique qui s'est déroulé à des milliers de kilomètres de la France. "J'ai fait ma demande de mariage en Islande, sur un volcan. J'avais la bague dans la poche et je me demandais comment j'allais faire. A un moment, j'ai vu cette étendue avec plein de volcans partout. J'ai dit : 'Vas-y on monte là-haut, ça va être marrant'. Et je l'ai fait là", a-t-il partagé.

Laure Manaudou et Jérémy Frérot se sont mariés en mai 2018 dans le bassin d'Arcachon, où le chanteur a grandi et où le couple vit avec leurs deux enfants, deux garçons, et Lou, la fille que Laure Manaudou a eue de sa relation passée avec Frédérick Bousquet. Le couple a tenté de vivre à Marseille mais Jérémy Frérot ne s'y est jamais fait. "Je n'arrivais pas à me faire à la vie marseillaise. Là-bas, j'ai eu du mal à rentrer dans les moeurs, dans les manières d'être. Bref, je n'ai pas réussi à m'intégrer", a-t-il avoué cette semaine dans le magazine Gala.

Parents d'un petit Lou (3 ans et demi), Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont agrandi la famille avec la naissance d'un deuxième garçon à la mi-janvier. Le bébé, dont on ne connaît toujours pas le prénom, est né chez eux, dans leur petit cocon.