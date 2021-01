Laure Manaudou maman pour la 3e fois : Jérémy Frérot vend la mèche !

Alors qu'il avait volontairement laissé planer le doute jusque là quant à une nouvelle grossesse de son amoureuse, Jérémy Frérot a finalement confirmé ce qui était devenu un secret de polichinelle : Laure Manaudou a donné naissance à leur deuxième enfant. Pour l'ex-sportive il s'agit toutefois de son troisième.

C'est à l'occasion d'une interview promo pour la sortie de son dernier disque intitulé Meilleure vie que Jérémy Frérot (30 ans) s'est confié. Il a fait ces inattendues révélations au site Magic Maman lequel a relaté cet heureux événement mercredi 27 janvier 2021. Nos confrères écrivent : "Celui qui sera notre Dad Inspirant pour notre prochain numéro spécial Green a révélé être à nouveau papa. Laure Manaudou avec qui il partage sa vie a donné naissance à un petit garçon "il y a deux semaines" selon le chanteur." Un bébé qui a donc pointé le bout de son nez au début du mois de janvier, véritable cadeau pour entamer une plus belle année que celle écoulée.

Jérémy Frérot en a également dit un peu plus sur l'accouchement, Laure Manaudou ayant cette fois donné naissance à son bébé à domicile. Le couple habite une jolie maison dans le Sud-Ouest. "J'étais aux premières loges. Avec cet accouchement à domicile, j'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie. Sans péridurale, avec une assistance médicale réduite, c'est tout autre chose", a détaillé le chanteur et fier papa. Mais les amoureux avaient cependant pris le soin d'avoir une aide à la maison grâce à la présence d'une sage-femme. "Elle nous a beaucoup aidés mais nous sommes bien fatigués !", a-t-il ajouté.

Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont déjà les parents d'un petit garçon prénommé Lou né en juillet 2017. Quant à l'ancienne star des bassins, elle est aussi la maman d'une grande fille prénommée Manon née en avril 2010 de sa relation passée avec le champion de natation Frédérick Bousquet.

Toutes nos félicitations aux parents !