Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet en manque de leur fille Manon

Toutes les séparations ne se passent pas mal. Laure Manaudou et Frédérick Bousquet en sont le parfait exemple.

L'ancienne reine des bassins de 33 ans et l'ex-nageur de 38 ans ont fait le choix intelligent de rester en bons termes après leur rupture survenue il y a quelques années. De leur amour est née une fille Manon, qui a fêté ses 10 ans le jeudi 2 avril 2020. Laure Manaudou et Frédérick Bousquet se partagent sa garde, et la petite vit plus souvent auprès de sa maman, qui habite dans le Sud-Ouest avec son mari, le chanteur Jérémy Frérot. Frédérick Bousquet vit quant à lui à Marseille.

Si la séparation avec Manon est souvent difficile pour l'ancien nageur, elle l'est encore plus en période de confinement. En manque de sa fille, il a publié un touchant message, écrit en anglais, sur Instagram à la fin du mois de mars. "Ma fille me manque énormément en ce moment mais je suis reconnaissant qu'elle soit entre de très bonnes mains", a-t-il publié, en identifiant Laure Manaudou. Des mots très gentils et bienveillants pour celle qui a partagé sa vie durant plusieurs années.

Pour illustrer son message, Frédérick Bousquet a partagé un montage de deux photos, l'une de lui torse nu et profitant du soleil au bord de la piscine, et une capture d'une vidéo récemment partagée par Laure Manaudou dans ses stories Instagram. La femme de Jérémy Frérot s'était filmée en pleine séance de sport avec Manon sur ses épaules, avec son petit Lou (2 ans) dans les parages.