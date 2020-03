Jérémy Frérot et Laure Manaudou : Leur fils Lou (2 ans) fait le show en live !

La relève de Jérémy Frérot est assurée avec son fils ! Confiné dans sa maison du Sud-Ouest avec son épouse Laure Manaudou - à qui il est marié depuis mai 2018 -, Lou, leur fils de 2 ans et demi, mais aussi avec sa belle-fille Manon, 10 ans, le chanteur de 30 ans entretient le lien si précieux qui l'unit à son public.

Comme de nombreux autres artistes avant lui, celui qui a été révélé dans la saison 3 de The Voice (TF1) - en tant que Fréro Delavega avec son ami Florian Delavega - a organisé un concert chez lui et l'a diffusé en direct sur Facebook.

Ainsi, dans la soirée du jeudi 26 mars 2020, le public fidèle de Jérémy Frérot a pu le découvrir dans son salon. Le chanteur avait prévu une petite surprise en deuxième partie de concert, avec la participation d'un guest, "Lou Gasgoune, un artiste du Sud-Ouest", qui n'était autre que son jeune fils. Lou, le visage soigneusement dissimulé sous un masque de la Pat Patrouille, s'est ainsi présenté avec sa petite guitare jaune, est monté sur sa scène - un marche-pied - et s'est produit avec son papa. "Es-tu prêt mon Gasgoune ?", a lancé Jérémy Frérot à son adorable guest, avant de lui demander d'accorder, comme lui, sa guitare.

Le duo s'est alors lancé dans l'interprétation de Revoir, un titre figurant sur l'album Matriochka que Lou maîtrise très bien du haut de ses 2 ans et demi. Jérémy Frérot et Lou ont ensuite été rejoints par une spectatrice, Manon, la fille que Laure Manaudou a eue de sa relation passée avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet. Quelques heures plus tôt, ceux qui suivent Laure Manaudou sur Instagram avaient pu découvrir Manon avec sa maman, au cours d'une séance de sport diffusée en story. L'ex-nageuse était également présente dans le salon familial pour la diffusion du concert acoustique qui s'est achevé avec l'interprétation de Tu donnes.

A la fin de son show (déjà vu plus de 127 000 fois), Jérémy Frérot a rappelé à son public l'importance de rester chez soi et a adressé un grand merci "à tous les gens qui sont dans le milieu hospitalier, à tous les éboueurs, les caissiers et les caissières, à tous ceux qui font tourner un minimum notre société". Le tout avec en fond sonore les cris de Lou, désireux de récupérer sa scène, que sa grande soeur lui avait entre-temps subtilisée.