Laure Manaudou : Séance de sport avec ses enfants, qu'elle ne montre jamais

Laure Manaudou est le genre de femme qui ne tient pas en place et qui a besoin de se dépenser au quotidien. Le confinement, imposé depuis maintenant un peu plus d'une semaine et nécessaire, pousse les férus de sport à devoir repenser leur quotidien pour obtenir leur dose d'endorphines. Laure Manaudou a trouvé plusieurs solutions pour garder à la forme et faire du sport tous les jours, et elle les a partagées avec les milliers de personnes qui la suivent sur Instagram.

Option 1 : courir dans son jardin et en faire plusieurs tours. Cette option implique déjà d'avoir un jardin, ce qui n'est malheureusement pas donné à tout le monde. Malgré tout, l'ancienne championne de natation de 33 ans arrive à être rincée après une sortie running dans son jardin.

Option 2 : Se frotter au "#squatchallenge", se muscler dans sa maison avec pour seul matériel nécessaire, ses enfants. Dans la matinée du jeudi 26 mars 2020, Laure Manaudou a dévoilé sa session faite dans son salon et, fait exceptionnel, la femme de Jérémy Frérot a accepté de montrer ses deux enfants. Manon, 10 ans, qu'elle a eue avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet, était installée sur ses épaules, lui servant de poids à soulever. Afin de préserver son anonymat, Laure Manaudou a pris le soin de cacher son visage derrière un masque. Quant à Lou, son fils de 2 ans et demi qu'elle a eu avec Jérémy Frérot, il était protégé par un emoji bien que le petit garçon avait une grande envie de voler la place de sa grande soeur sur les épaules de sa maman.

Depuis le début du confinement, ce n'est pas la première fois que Laure Manaudou ouvre les portes de son intimité. Le 22 mars dernier, elle avait publié une vidéo renversante la mettant en scène avec Jérémy Frérot dans leur beau et grand jardin.